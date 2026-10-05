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17 признаков ведьмы: проверьте, обвинили бы вас в Салеме

В Салеме человека могли заподозрить в колдовстве из-за самых обычных вещей. Возраст, характер, деньги и даже бытовые мелочи внезапно становились причинами подозрений.

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