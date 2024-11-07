Глава Минсельхоза заявила о рекордных урожаях в России

Глава Минсельхоза России Оксана Лут сообщила о рекордных урожаях в стране по итогам текущего года. Сбор зерновых прогнозируется на уровне 130 млн тонн в чистом весе, включая 83 млн тонн пшеницы, что является одним из лучших результатов в новейшей истории РФ.