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Фильм про Алтай взял приз Всероссийского туристического фестиваля

Фильм про Алтай взял приз Всероссийского туристического фестиваля

Посвященный Горному Алтаю короткометражный фильм "Лед и пламя любви" занял третье место в номинации "Короткометражные документальные фильмы" на XIII Всероссийском туристическом фестивале-конкурсе креативных индустрий "Диво России", сообщают "Новости Горного Алтая".

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