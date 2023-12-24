Актриса театра и кино Мария Шукшина отреагировала на «голую» вечеринку Насти Ивлеевой. Она заявила, что федеральные каналы должны вырезать выступления звезд из новогодних шоу.
Шукшина требует вырезать из новогодних шоу участников «голой» вечеринки Ивлеевой
Комментарии
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СБ
Сергей Б
мужчин Голой вечеринки- санитарами в Зону боевых действий, женщин- помощниками этих санитаров. Профпереподготовки не надо, повышение квалификации - 8 часов и вперед - грязь месить и смерти в глаза смотреть, чтобы их дети не были под нациками. Все честно
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8 час.
Елена Верия
"Вникните в причины всякой распущенности, и вы увидите, что она проистекает от безнаказанности преступлений, а не от слабости наказаний". Шарль Луи де Монтескье
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8 час.
Ирина Рыбалко
в тех же костюмах, что на вечеринке 🤣
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3 час.
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