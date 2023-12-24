Шукшина требует вырезать из новогодних шоу участников «голой» вечеринки Ивлеевой

СБ Сергей Б мужчин Голой вечеринки- санитарами в Зону боевых действий, женщин- помощниками этих санитаров. Профпереподготовки не надо, повышение квалификации - 8 часов и вперед - грязь месить и смерти в глаза смотреть, чтобы их дети не были под нациками. Все честно

Елена Верия "Вникните в причины всякой распущенности, и вы увидите, что она проистекает от безнаказанности преступлений, а не от слабости наказаний". Шарль Луи де Монтескье