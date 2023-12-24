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Шукшина требует вырезать из новогодних шоу участников «голой» вечеринки Ивлеевой

Шукшина требует вырезать из новогодних шоу участников «голой» вечеринки Ивлеевой

Актриса театра и кино Мария Шукшина отреагировала на «голую» вечеринку Насти Ивлеевой. Она заявила, что федеральные каналы должны вырезать выступления звезд из новогодних шоу.

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Комментарии
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СБ
Сергей Б
мужчин Голой вечеринки- санитарами в Зону боевых действий, женщин- помощниками этих санитаров. Профпереподготовки не надо, повышение квалификации - 8 часов и вперед - грязь месить и смерти в глаза смотреть, чтобы их дети не были под нациками. Все честно
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8 час.
Елена Верия
&quot;Вникните в причины всякой распущенности, и вы увидите, что она проистекает от безнаказанности преступлений, а не от слабости наказаний&quot;. Шарль Луи де Монтескье
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8 час.
Ирина Рыбалко
в тех же костюмах, что на вечеринке 🤣
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3 час.

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