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Царьград

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Три удара в самое больное место: Чиновники не ожидали, олигархов не касается

Три удара в самое больное место: Чиновники не ожидали, олигархов не касается

Деньги на счетах есть – а расплатиться нельзя. Сайт недвижимости не работает – сделка сорвалась. Нужно купить билет на поезд – а сайт завис.

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