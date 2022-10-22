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В Костроме состоялась первая отправка мобилизованных военнослужащих

В Костроме состоялась первая отправка мобилизованных военнослужащих

В учебные центры ВС РФ и на полигоны, находящиеся в тыловой зоне проведения специальной военной операции, для прохождения боевого слаживания в составе более крупных подразделений отправилось более 1,5 тыс.

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