Ингредиенты: 2 отварные куриные грудки 2 яйца 100 гр. молока 100 гр.сыра 2 ст. ложки муки 1 чайная ложка разрыхлителя свежая зелень укропа и петрушки соль и перец по вкусу Отварную куриную грудку, для приготовления запеканки нужно нарезать не очень мелкими кубиками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АУ «Эстетика кибер-м...
- ЕГ Каковы риски обан...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым