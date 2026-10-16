Ингредиенты: 2 отварные куриные грудки 2 яйца 100 гр. молока 100 гр.сыра 2 ст. ложки муки 1 чайная ложка разрыхлителя свежая зелень укропа и петрушки соль и перец по вкусу Отварную куриную грудку, для приготовления запеканки нужно нарезать не очень мелкими кубиками.