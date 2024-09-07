На ВЭФ-2024 обсудили ИИ и цифровизацию

Финальный день ВЭФ-2024 (Восточный экономический форум завершился 6 сентября) запомнился яркой дискуссией об искусственном интеллекте (ИИ) и его влиянии на медиаиндустрию, сообщается на сайте Высшей школы экономики.
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