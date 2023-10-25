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О знаковых памятниках и фигурах.

О знаковых памятниках и фигурах.

В Калининграде единороссы новую местную достопримечательность открывали — памятник государственному деятелю Российской империи открыли, не кому-нибудь, а Михаилу Муравьёву-Виленскому, более в истории известному как «Муравьев-вешатель», в отличии и по антитезе с Муравьевым-Апостолом, которого, как одного из руководителей восстания декабристов, к повешению, наоборот, приговорили.

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