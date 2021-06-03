Певец Виктор Салтыков прокомментировал серьезные обвинения со стороны бывшей жены и коллеги по музыкальному цеху Ирины Салтыковой — недавно в эфире популярного телешоу она заявила, что артист причастен к совращению несовершеннолетней девушки.