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«Человек выжил из ума!» — Виктор Салтыков ответил на скандальные откровения экс-жены

«Человек выжил из ума!» — Виктор Салтыков ответил на скандальные откровения экс-жены

Певец Виктор Салтыков прокомментировал серьезные обвинения со стороны бывшей жены и коллеги по музыкальному цеху Ирины Салтыковой — недавно в эфире популярного телешоу она заявила, что артист причастен к совращению несовершеннолетней девушки.

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