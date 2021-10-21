Новая правящая коалиция Чехии готовит программу для развития отношений с Россией и Китаем

Проект программы новой правящей коалиции Чехии, которая сейчас создается силами пяти либеральных политсил, предусматривает ревизию отношений с Российской Федерацией и Китаем, заявил член рабочей группы по подготовке документа Мартин Дворжак.
Проект программы новой правящей коалиции Чехии, которая сейчас создается силами пяти либеральных политсил, предусматривает ревизию отношений с Российской Федерацией и Китаем, заявил член рабочей группы по подготовке документа Мартин Дворжак.
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