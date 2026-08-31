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Север Пресс

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Житель Шурышкарского района заплатит 200 тысяч рублей за пьяную езду

Житель Шурышкарского района заплатит 200 тысяч рублей за пьяную езду

Суд в Шурышкарском районе оштрафовал местного жителя на 200 тысяч за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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