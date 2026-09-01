Северное Медвед...
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Северное Медведково

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В Северном проверили благоустройство и обсудили помощь бойцам СВО

В районе Северный состоялась рабочая встреча по контролю выполнения работ по благоустройству и развитию общественных инициатив.

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