В Северном проверили благоустройство и обсудили помощь бойцам СВО

В районе Северный состоялась рабочая встреча по контролю выполнения работ по благоустройству и развитию общественных инициатив.
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