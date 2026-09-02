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Медведев в трёх сетах обыграл Горзни и прошёл в третий круг US Open

Медведев в трёх сетах обыграл Горзни и прошёл в третий круг US Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг US Open — 2026. Во втором круге он одержал победу над Себастьяном Горзни из США со счётом 6:1, 6:3, 7:5.

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