Australia, US To Speed Up Defense Cooperation, Permanent US Submarine Force On Track Authored by Monica O'Shea via The Epoch Times, Australian leaders have pledged to speed up defence cooperation during high level talks.
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