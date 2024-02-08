12 стран призвали отстранить команды Израиля из-за конфликта с Палестиной. Израильская ассоциация надеется, что ФИФА «не будет вмешивать политику в футбол»

По данным Sky News, футбольные ассоциации 12 стран Ближнего Востока, в том числе Палестины, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, написали письмо с призывом отстранить команды из Израиля от международного футбола до прекращения конфликта с Палестиной.