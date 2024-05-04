Андрейченко показала преображение в свой день рождения

Борис Леонтьев

Не могу сказать про остальные её роли плохи, но как Мери Поппинс другой такой нет. И это не приговор, а признание гениального таланта. Роль, которую другие, даже очень хорошие и признанные артисты всё равно сыграют хуже. Далеко не у каждого даже гениального актера есть такая вот своя и только его единственная роль.