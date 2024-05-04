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Андрейченко показала преображение в свой день рождения

Андрейченко показала преображение в свой день рождения

Звезде «Мэри Поппинс, до свидания» исполнилось 68 лет и Наталья Андрейченко решила поделиться своим преображением.

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Комментарии
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Борис Леонтьев
Не могу сказать про остальные её роли плохи, но как Мери Поппинс другой такой нет. И это не приговор, а признание гениального таланта. Роль, которую другие, даже очень хорошие  и признанные артисты всё равно сыграют хуже. Далеко не у каждого даже гениального актера есть такая вот своя и только его единственная роль.
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