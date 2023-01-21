Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Жук
    Еще и Германия будет в изоляции? Уже и так полмира там. Так глядишь только Польша, Прибалтика и США останутся, а оста...Замглавы МИД Поль...
  • Леонид Никоноров
    Какой диалог??? Пусть не надеется, что ему что-то обломится! Проще сделать харакири!Премьер Японии: Т...
  • Игорь
    Восьмой Рамштайн,...

Марочко: Впервые за долгое время за сутки не зафиксировано ни одного обстрела территории ЛНР

Марочко: Впервые за долгое время за сутки не зафиксировано ни одного обстрела территории ЛНР

Впервые за несколько месяцев представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) не зафиксировало в течение прошедших суток ни одного обстрела территории республики со стороны ВСУ.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх