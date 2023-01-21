Марочко: Впервые за долгое время за сутки не зафиксировано ни одного обстрела территории ЛНР

Впервые за несколько месяцев представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) не зафиксировало в течение прошедших суток ни одного обстрела территории республики со стороны ВСУ.
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