В США предновогодняя встряска в политике и экономике

Американские индексы проседают на решении Федрезерва по ключевой ставке. А команда Трампа похоронила проект бюджета-«заплатки», без которого американским ведомствам может грозить шатдаунПонижение ставки Федрезервом на четверть пункта до коридора в 4,25-4,5% было ожидаемым, пишет CNBC.