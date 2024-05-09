Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Участники СВО поделились впечатлениями об атмосфере на Красной площади

Участники СВО поделились впечатлениями об атмосфере на Красной площади

Заместитель командира батальона Амангельды Булебеков и командир мотострелковой роты Илья Кулаков прибыли из зоны СВО на несколько дней, чтобы посетить парад, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве.

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