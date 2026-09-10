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Царьград

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Молдавия опровергла данные о дроне, угрожавшем самолету Зеленского

Молдавия опровергла данные о дроне, угрожавшем самолету Зеленского

Власти Молдавии отвергли заявление премьера Норвегии о нападении дрона на самолет Зеленского при взлете из Кишинева.

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