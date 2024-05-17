Кристина Орбакайте заявила о беспощадной критике в свой адрес как певицы

НЛ

Нина Лубенкова

Как то была на ее концерте, который мне очень Понравился, даже у оч знаменитых артистов иногда встаешь и уходишь, а тут прям полное удовольствие. Дети за родителей не отвечают. От Кристины мы никогда ничего плохого не слышали, да и мама ее находится под нездоровым воздействием этого предателя Родины.