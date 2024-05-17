Певица столкнулась с хейтом и очень страдала от этого.Кристина Орбакайте некоторое время назад столкнулась с жестокой критикой в свой адрес.
Кристина Орбакайте заявила о беспощадной критике в свой адрес как певицы
Комментарии
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Анфиса Иванова
Артистка из нее, как и певица ,- никакая...но подкупает внешнее выразительное обаяние и искренность в песнях.
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18 час.
НЛ
Нина Лубенкова
Как то была на ее концерте, который мне очень Понравился, даже у оч знаменитых артистов иногда встаешь и уходишь, а тут прям полное удовольствие. Дети за родителей не отвечают. От Кристины мы никогда ничего плохого не слышали, да и мама ее находится под нездоровым воздействием этого предателя Родины.
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18 час.
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