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Пронедра

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Брат принцессы Дианы отреагировал на слова Карла III «мы скоро её забудем»

Брат принцессы Дианы отреагировал на слова Карла III «мы скоро её забудем»

Граф Чарльз Спенсер в книге «Лебединая песня» утверждает, что через несколько дней после гибели Дианы будущий король Карл III сказал ему: «Мы скоро её забудем».

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