Вкуснейшее блюдо русской кухни: рецепт жареных грибов с картошкой Алёна Юрьева Жареные грибы с картошкой и сметаной — это настоящий гастрономический наследник русской кухни, объединяющий в себе простоту приготовления и богатый вкусовой профиль.