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Елена Вайцеховская: «Чикмарева и Янченков выглядят не менее мощно, уверенно и интересно по постановкам, нежели куда более опытные и заслуженные чемпионы»

Журналист Елена Вайцеховская поделилась впечатлениями от контрольных прокатов в парном катании. «Перед ОИ-2002 тренер Валентин Николаев очень точно предсказал олимпийский пьедестал фразой: мол, когда два сильных лидера на протяжении длительного времени выясняют отношения исключительно между собой, между ними в решающий момент с большой вероятностью может вклиниться кто-то третий.

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