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Женщину с кистой яичника размером 15 см спасли в больнице в Домодедове

Женщину с кистой яичника размером 15 см спасли в больнице в Домодедове

В гинекологическом отделении Домодедовской больницы успешно удалили кисту правого яичника размером 15 сантиметров у 42-летней пациентки.

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