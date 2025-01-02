Пенсии в России вырастут в 2025 году на 7,3%

В 2025 году произойдет увеличение страховых пенсий для работающих и неработающих пенсионеров: с 1 января выплаты повысили на 7,3%, а в феврале намечена дополнительная индексация, учитывающая уровень фактической инфляции за 2024 год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)