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СВР: ЕС норовит присвоить активы России до выборов в Европе в 2027 году

СВР: ЕС норовит присвоить активы России до выборов в Европе в 2027 году

Евросоюз изучает возможность перевода замороженных активов Банка России из бельгийского депозитария Euroclear в новую наднациональную структуру.

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