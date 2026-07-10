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Свыше 50 площадок «Мегабак» проверят в Подмосковье в этом году

Свыше 50 площадок «Мегабак» проверят в Подмосковье в этом году

В Подмосковье началась ежегодная проверка площадок «Мегабак». Ее проводят специалисты Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору совместно с представителями муниципалитетов.

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