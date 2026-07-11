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Эффект бумеранга: почему удары Трампа по Ирану сорвали нефтяную блокаду России

Ракетные удары США по Ближнему Востоку обернулись неожиданным финансовым триумфом для Москвы. Пока Пентагон рапортует о возмездии за атаки на коммерческие суда, мировые биржи переписывают ценники на энергоносители, фактически аннулируя эффект западных санкций.

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