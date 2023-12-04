Казахский таран: Запад открыл второй фронт против России

На Западе без всякого стеснения руководствуются двойными стандартами, когда речь идёт о России. Теперь под прицелом глобалистов оказался Казахстан - там открыт натуральный "второй фронт" против нашей страны.
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