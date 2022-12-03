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Шарль Леклер: Наши с Ферстаппеном дуэли могут стать жёстче

Шарль Леклер: Наши с Ферстаппеном дуэли могут стать жёстче

Шарль Леклер: Наши с Ферстаппеном дуэли могут стать жёстчеGetty Images / Red Bull Content PoolПилот Ferrari Шарль Леклер оценил вероятность того, что его борьба с действующим и двукратным чемпионом Максом Ферстаппеном станет острее и принципиальнее.

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