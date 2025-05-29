«Резервный» вместо «безопасного»: финансовые мошенники в России изменили лексику

«Резервный» вместо «безопасного»: финансовые мошенники в России изменили лексикуВместо понятия «безопасный счет» мошенники начали использовать «криптовалютные», «резервные» и даже «декларационные» счета, однако суть обмана от этого не изменилась, рассказал РИА Новости заслуженный юрист России Иван Соловьев.
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