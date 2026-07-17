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Царьград

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НАС потребовал вернуть Госавтоинспекции право на все штрафы за ПДД

НАС потребовал вернуть Госавтоинспекции право на все штрафы за ПДД

Национальный автомобильный союз обратился к правительству РФ с просьбой вернуть Госавтоинспекции полномочия оформлять штрафы за все нарушения правил дорожного движения из-за трудностей, связанных с неправомерными штрафами на автозаправочных станциях.

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