НАС потребовал вернуть Госавтоинспекции право на все штрафы за ПДД

Национальный автомобильный союз обратился к правительству РФ с просьбой вернуть Госавтоинспекции полномочия оформлять штрафы за все нарушения правил дорожного движения из-за трудностей, связанных с неправомерными штрафами на автозаправочных станциях.
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