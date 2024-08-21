В Хабаровском крае в рамках проведения 2 этапа операции «Мак-2024» сотрудниками полиции уничтожены более 1500 кустов дикорастущей конопли

В рамках мероприятий сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков, участковыми уполномоченными ОМВД России по Хабаровскому району совместно с представителями администрации Хабаровского района выявлено два очага произрастания дикорастущей конопли.
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