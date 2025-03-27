✅Фотовыставки, посвящённые 80-летию Ялтинской конференции, прошли в Венесуэле и Кубе «Важность и значимость тех процессов, которые происходили 80 лет назад, мы бережно храним в своём сердце.
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✅Фотовыставки, посвящённые 80-летию Ялтинской конференции, прошли в Венесуэле и Кубе «Важность и значимость тех процессов, которые происходили 80 лет назад, мы бережно храним в своём сердце.