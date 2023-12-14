Американский сенатор назвал поражение Киева сигналом для вмешательства НАТО

Американский сенатор Шеррод Браун назвал поражение Киева сигналом для вмешательства НАТО. Он считает, что силы Североатлантического альянса вмешаются в украинский конфликт, когда ВСУ окончательное проиграют.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии