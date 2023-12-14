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Американский сенатор назвал поражение Киева сигналом для вмешательства НАТО

Американский сенатор назвал поражение Киева сигналом для вмешательства НАТО

Американский сенатор Шеррод Браун назвал поражение Киева сигналом для вмешательства НАТО. Он считает, что силы Североатлантического альянса вмешаются в украинский конфликт, когда ВСУ окончательное проиграют.

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