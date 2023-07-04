Между нами — пропасть: стало известно, почему Кирилл Кяро не хочет работать с Никитой Михалковым Ирэн ОрлонскаяРоссийский актер Кирилл Каро не скрывает, что прежде он считал, что сможет многое получить от работы с легендарным Никитой Михалковым.