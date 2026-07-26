Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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На страже дальневосточных рубежей: как Владивосток встретил День ВМФ

На страже дальневосточных рубежей: как Владивосток встретил День ВМФ

Одними из первых День ВМФ отмечают во Владивостоке. Торжественные мероприятия начались с подъема Андреевского флага возле штаба Тихоокеанского флота, что символизирует верность военно-морской службе, преемственность поколений и уважение к истории.

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