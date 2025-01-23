Bethesda подтвердила дату выхода Doom: The Dark Ages — геймплей и системные требования «самой амбициозной игры» id SoftwareКак и предполагалось, в рамках презентации Developer_Direct состоялась не только новая геймплейная демонстрация шутера Doom: The Dark Ages от Bethesda Softworks и студии id Software, но и анонс даты его выхода.