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Bethesda подтвердила дату выхода Doom: The Dark Ages — геймплей и системные требования «...

Bethesda подтвердила дату выхода Doom: The Dark Ages — геймплей и системные требования «...

Bethesda подтвердила дату выхода Doom: The Dark Ages — геймплей и системные требования «самой амбициозной игры» id SoftwareКак и предполагалось, в рамках презентации Developer_Direct состоялась не только новая геймплейная демонстрация шутера Doom: The Dark Ages от Bethesda Softworks и студии id Software, но и анонс даты его выхода.

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