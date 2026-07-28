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Царьград

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Гидрологи начали ежедневный мониторинг воды в Северной Двине

Гидрологи начали ежедневный мониторинг воды в Северной Двине

Лето для гидрологов Северодвинской устьевой станции является периодом активной работы. Специалисты практически ежедневно выезжают на участки Северной Двины для отбора проб воды на химический анализ, сообщило Северное УГМС.

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