Гидрологи начали ежедневный мониторинг воды в Северной Двине

Лето для гидрологов Северодвинской устьевой станции является периодом активной работы. Специалисты практически ежедневно выезжают на участки Северной Двины для отбора проб воды на химический анализ, сообщило Северное УГМС.
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