Заявление Путина снизило цены на газ в Европе в два раза

Газовая ситуация в Европе зависит от погоды, отметил в комментарии для ФБА «Экономика сегодня» генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.
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