В Госдуме призвали распространить на всех россиян «тяжесть войны». «Мы стремимся к тому, чтобы тяжесть от этой войны, преодолении вот этих препятствий, которые возникают, она ложилась на всех, равномерно, на всех граждан нашей страны.
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