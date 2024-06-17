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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нидерланды возглавляют группу D после 1-го тура Евро. Франция – 2-я, Польша – 3-я, Австрия – 4-я

Вчера нидерландцы обыграли Польшу со счетом 2:1. В сегодняшнем матче Франция одержала победу над Австрией (1:0).

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