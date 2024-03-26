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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Журналист De Telegraaf о Промесе: «Скорее всего, карьера уже закончена. Такой исход действительно вероятен»

Футболист московского «Спартака» арестован в ОАЭ и может быть экстрадирован в Нидерланды. Ранее Промес был приговорен судом Амстердама в общей сложности к 7,5 годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков и нападение на двоюродного брата.

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