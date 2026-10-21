Сергей Обухов, КПРФ: Партия власти напоминает чугун, который только с виду крепок, а на самом деле очень хрупкий Андрей Захарченко На фото: председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время заседания федерального совета первичных отделений партии «Единая Россия».