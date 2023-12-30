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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Заварухин об 1:5 от «Барыса»: «Не имеем права так играть. Будем разбираться, делать выводы»

«У нас не заладилось начало игры, потом не смогли перестроиться. Мы не имеем права так играть, конечно, будем разбираться, будем делать выводы.

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