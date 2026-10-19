Психолог МГУ, тренер лидеров Юлия Столярова рассказала, что страх перед начальником часто является несоразмерной реальной угрозе реакцией, обусловленной исторической «памятью тела» об иерархических системах.
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