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Минувшей ночью израильская авиация несколько часов наносила удары по югу Ливана

Минувшей ночью израильская авиация несколько часов наносила удары по югу Ливана

Ситуация на Ближнем Востоке, который в течение последних полутора месяцев живет в ожидании ответного удара Ирана по Израилю, продолжает накаляться.

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