Вооруженный луком и стрелами мужчина устроил охоту посреди города: "Есть жертвы и раненые"

Мужчина с луком напал на людей в супермаркете в Норвегии, в результате происшествия есть жертвы и раненые, полиции удалось задержать подозреваемого Полиция впервые получила известие о нападении в городе Конгсберг, к юго-западу от столицы Осло, в 18:13 по местному времени (16:13 по Гринвичу), пишет ВВС.