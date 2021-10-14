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Вооруженный луком и стрелами мужчина устроил охоту посреди города: "Есть жертвы и раненые"

Мужчина с луком напал на людей в супермаркете в Норвегии, в результате происшествия есть жертвы и раненые, полиции удалось задержать подозреваемого Полиция впервые получила известие о нападении в городе Конгсберг, к юго-западу от столицы Осло, в 18:13 по местному времени (16:13 по Гринвичу), пишет ВВС.

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