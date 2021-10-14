Вооруженный луком и стрелами мужчина устроил охоту посреди города: "Есть жертвы и раненые"

Мужчина с луком напал на людей в супермаркете в Норвегии, в результате происшествия есть жертвы и раненые, полиции удалось задержать подозреваемого Полиция впервые получила известие о нападении в городе Конгсберг, к юго-западу от столицы Осло, в 18:13 по местному времени (16:13 по Гринвичу), пишет ВВС.
Популярные статьи
- Аукнулась русофобия Санду: в Москве кишинёвские делегации безуспешно обивают порог штаб-квартиры Газпрома
- Переговоров больше не будет: Медведев написал жёсткую статью про Украину, Зеленского и украинскую власть. Разбор Klymenko Time
- Пытки и убийства мирных жителей: в США экс-добровольцев «Правого сектора» подозревают в военных преступлениях
Свежие комментарии